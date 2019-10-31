Fenerbahçe'ye Adil Rami'den kötü haber
Sarı-Lacivertli ekibe Fransız stoper Adil Rami'den kötü haber geldi
Fenerbahçe'de Tarsus İdman Yurdu karşısında sakatlanan Adil Rami'nin kasıktaki kas zarında yırtılma ve kanama meydana geldiği açıklandı. Oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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