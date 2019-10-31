17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7199
  • 6,3791
  • 278.266
  • 98440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'ye Adil Rami'den kötü haber

Sarı-Lacivertli ekibe Fransız stoper Adil Rami'den kötü haber geldi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de Tarsus İdman Yurdu karşısında sakatlanan Adil Rami'nin kasıktaki kas zarında yırtılma ve kanama meydana geldiği açıklandı. Oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Başkan Erdoğan´dan sert sözler: Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

"Meclis tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu"

'Meclis tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu'

Yediği nar sonu olmuştu... Kahreden ayrıntı

Yediği nar sonu olmuştu... Kahreden ayrıntı

Baskıdan bunalan Düşes'e eltisinden tavsiye

Baskıdan bunalan Düşes'e eltisinden tavsiye

Trafik polisi kaçan sürücüyü durdurmak için bunu yaptı!

Trafik polisi kaçan sürücüyü durdurmak için bunu yaptı!

İnanılmaz olay! Ayağına düştü, öldürüyordu!

İnanılmaz olay! Ayağına düştü, öldürüyordu!
 

POPÜLER HABERLER

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

NBA'in unutulmaz kavgaları

NBA'in unutulmaz kavgaları

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA