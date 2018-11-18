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Fenerbahçe'ye Alper Potuk ve Şener Özbayraklı'dan kötü haber

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de moraller bozuk.

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Fenerbahçe’de kadro istikrarına cezalılardan sonra sakatlardan da bir darbe geldi.

Soldado ve Jailson’un Galatasaray derbisi sonrasında gelen cezalarla eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertli ekipte son olarak Alper ve Şener de sakatlar kervanına katıldı.

Bu ikilin Trabzonspor maçında forma giymelerinin zor olduğu bildirilirken, Kasımpaşa maçına yetiştirilecekleri açıklandı.

Takıma sezon başında sakat katılan Tolga Ciğerci’nin tedavisi sürerken, fıtık ameliyatı olan Mehmet Topal’ın, Alanyaspor maçının son dakikalarında formasına kavuşması teknik heyeti sevindirdi.

Ekici belirsiz

Mehmet Ekici, takımla çalışmalara başlarken, gurbetçi futbolcunun Trabzon maçı kadrosuna alınıp alınmayacağının kararını Koeman verecek. Mehmet çalışmalarda oldukça istekli.

(Fanatik)

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