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Spor

Fenerbahçe'ye Altay Bayındır piyangosu! İnanılmaz teklif

Altay Bayındır için Ligue 1 devi Lille devreye girdi. Fransız ekibinin sezon sonu takımdan ayrılacak olan Ivo Grbic'in yerine Altay Bayındır'ı istediği ve ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Mayıs 2022 Salı 18:52 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de başarılı performansıyla beğeni toplayan Altay Bayındır için Lille harekete geçti. Fransız ekibinin sezon sonu takımdan ayrılacak olan Ivo Grbic'in yerine Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ı istediği ve teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

LILLE, ALTAY BAYINDIR'IN PEŞİNDE

Fransız basınında yer alan habere göre; Lille, kaleci Ivo Grbic'in sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e dönmesi nedeniyle yeni bir kaleci arıyor. Fransız ekibinin listesinde ilk sırada ise Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır yer alıyor.

TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Haberde, Lille'in Altay Bayındır için girişimlerine başladığı ve ilerleyen günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

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ALTAY BAYINDIR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Altay Bayındır, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maçta forma giydi. 24 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapatırken 34 gole engel olamadı.

Star Gazetesi

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