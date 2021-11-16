İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2021 Salı / 11 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,2113
  • EURO
    11,6155
  • ALTIN
    614.762
  • BIST100
    1698.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'dan müjdeli haber
Spor

Fenerbahçe'ye Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'dan müjdeli haber

Fenerbahçe, Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'nun bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı. 2 futbolcunun da yakın zamanda takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

16 Kasım 2021 Salı 13:40 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 13:40
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig 'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından pas organizasyonlarını yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Marcel Tisserand ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalışmalarla, Luiz Gustavo da bireysel saha çalışmalarıyla günü tamamladı. Altay Bayındır salon çalışmalarına başlarken, Enner Valencia günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise günü bireysel program dahilinde yaptığı çalışmayla noktaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.