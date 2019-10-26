Fenerbahçe’ye Avrupa mesajı

FENERBAHÇE Kulübü üyeliğinde 25. yılını dolduran Recep Tayyip Erdoğan, Divan Kurulu üyesi olma hakkını kazanırken, beratını dün aldı. Erdoğan şunları söyledi: “Takım tutma bir gönül işi. İnsan, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir ama değiştirmediği şeylerden biri takımıdır. Fener sevdası gönlüme çocuk yaşta düştü. Babam da spora devam etmeme izin vermedi.”

GÖNÜL FERMAN DİNLEMİYOR

“Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görev süresince hizmet açısından her kulübe eşit davranmaya çalıştım. Ama Fenerbahçe’nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hep en üstte kaldı. Gönül ferman dinlemiyor. Başkan Koç beni Konya maçına davet etti. Ancak lig maçlarına gitmiyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Avrupa maçına gelmenin sözünü vereyim. Dolayısıyla bir hedef belirlemiş oluyoruz. Mesaj alındı değil mi?”

SPORDA MÜHRÜMÜZÜ BASALIM

“Ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir. Fenerbahçe ülkemiz sporunun lokomotifidir. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe’dir. Basketbolda da Fener’in başarısı yadsınamaz. Türkiye’de spor çok daha ileri bir yerde bulunmalı. Niçin bizim sporcularımız daha başarılara mührünü basmasın. Spor tesisi sayısını 1575’ten 3 bin 701’e çıkardık.”