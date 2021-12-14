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Spor

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjde

Haftaya Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Tek teselli, dev maç öncesi cezalı olmaması. Mert Hakan ve Valencia'nın yetişmesi için de hafta boyunca yoğun çaba sarf edilecek.

14 Aralık 2021 Salı 12:05 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 12:05
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Gaziantep FK ile berabere kalan ve zirvenin 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe , gelecek haftada kritik bir maça çıkacak. Vitor Pereira'nın öğrencileri, 19 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alan Luiz Gustavo ile Filip Novak, Gaziantep FK mücadelesini sorunsuz tamamladı. İki oyuncu, Siyah-Beyazlılar karşısında sahada olabilecek.

İRFAN CAN KAHVECİ FORMASINA KAVUŞUYOR

Bu arada 2 maçlık cezası biten İrfan Can Kahveci de şans verilmesi halinde derbide Sarı-Lacivertli formasına kavuşacak. Öte yandan Kanarya'da sakatlığı bulunan iki oyuncunun durumu merak konusuydu. Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş için özel program hazırlanacak. Valencia ve Mert Hakan'ın Beşiktaş'a karşı sahada olmaları konusunda Sarı-Lacivertliler'de olumlu bir bekleyiş var.

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