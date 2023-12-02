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Spor

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Osayi de sakatlandı

Fenerbahçe'nin Danimarka'da oynadığı maçta Bright Osayi-Samuel'in de sakatlık yaşadığı kaydedildi.

2 Aralık 2023 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Osayi de sakatlandı
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Fenerbahçe'nin bu sezon sakatlıklarla başı belada. Yıldızlarını yavaş yavaş takıma kazandırmayı hedeflerken sarı lacivertliler bir sakatlık şoku daha yaşadı!

Serdar Aziz, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Fred... Bu isimler Fenerbahçe'de sakat olan bazı isimler sadece... Cengiz Ünder son Nordsjaelland maçıyla dönse de yıldızlarından Kanarya uzun süre ayrı kaldı.

FERDİ, KARAGÜMRÜK MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Sarı lacivertliler, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan oyuncuların dönmesini beklerken, her maç kötü haberler gelmeye devam ediyor. Karagümrük mücadelesinde Ferdi Kadıoğlu baldırına aldığı darbe nedeniyle Nordsjaelland karşısında oynayamamıştı.

OSAYI DE SAKATLANDI

6-1'lik hezimette Fenerbahçe sadece 3 puanı değil, yıldızını da kaybetti! Danimarka'daki maçta Bright Osayi-Samuel'in de sakatlık yaşadığı kaydedildi. Nijeryalı'nın durumu henüz netlik kazanmadı. Ancak pazartesi günkü Sivasspor maçında Mert Müldür'ün forma giyme ihtimali yüksek.

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