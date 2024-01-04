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Spor

Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Kanarya, menajeriyle temas halinde

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, bu doğrultuda Al Ahli takımdan ayrılmayı planlayan Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun menajeriyle temaslara başladı. İşte detaylar...

Fanatik4 Ocak 2024 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Kanarya, menajeriyle temas halinde
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Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Konferans Ligi'nde de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde takıma takviye için harekete geçti. İşini şansa bırakmak istemeyen Kanarya net takviyelerle hem kadrosunu güçlendirmek hem de rakiplerine psikolojik üstünlük sağlamayı hedefliyor.

DÜĞMEYE BASILDI

Bu doğrultuda da gündeme birçok yıldız geliyor. Ancak Fenerbahçe'nin listesine öyle bir isim girdi ki camiada büyük heyecan uyandırdı. Sarı lacivertliler de yılın transferlerinden birine imza atmak için resmen düğmeye bastı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMASA DA...

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı alan Roberto Firmino'yu elden kaçırmamak üzere operasyon başlattı. Kulübü Al-Ahli'yle kontratını feshetmeye hazırlanan Brezilyalı golcüyü renklerine bağlamak isteyen sarı lacivertliler, bir süredir oyuncunun menajeriyle temas halinde.

İlk etapta Firmino'nun Türkiye'ye sıcak bakmadığı belirtilse de, Fenerbahçe Yönetimi tüm kozlarını kullanarak oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

RAKİPLERİNDEN 1 ADIM ÖNDE

32 yaşındaki forvet için Fenerbahçe dışındaki en güçlü aday İngiltere'den Sheffield United. Ayrıca oyuncuyu ülkesinden Corinhtians da takip ediyor. Ancak sarı lacivertli kulübün şampiyonluk yarışında oluşu, Konferans Ligi'nde kupa hedefi, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne dönme hazırlığı gibi detaylar, Firmino cephesi için oldukça cazip görünüyor.

5 KULÜBÜN RADARINDA

Kanarya'nın yanı sıra yine Suudi Arabistan'dan AlShabab, Al-Ettifaq ve Al-Fateh, İngiltere Premier Ligi'nden de Sheffield United'ın, Brezilyalı golcüye talip olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Tam da sarı lacivertliler'de Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı haberlerinin çıktığı bir ortamda Firmino isminin, sosyal medyada da taraftarları oldukça heyecanlandırdığı görüldü.

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