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Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Fenerbahçe'nin, Bundesliga'da bu sezon küme düşen Hannover'den ayrılmak isteyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Walace ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ederken, sarı lacivertlilerin gündemine yeni bir oyuncu daha girdi. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yeni sezonda hücum hattıyla birlikte orta sahayı güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin, Bundesliga'da bu sezon küme düşen Hannover'de forma giyen Walace ile ilgilendiği öğrenildi.

Alman basınındaki haberlere göre, Bundesliga'da küme düşen Hannover'de forma giyen Walace yeni sezonda takımdan ayrılmak istiyor. Walace'ın daha büyük bir takıma gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla Fenerbahçe dışında Benfica ve Atletico Mineiro'nun da ilgilendiği ifade edildi.

(Futbol Arena)

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