Fenerbahçe'ye Bright Osayi-Samuel piyangosu! Dev teklif

10 Mart 2022 Perşembe 18:52 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 18:52

Fenerbahçe'nin 2021'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde başarılı bir sezon geçiren ve vazgeçilmezlerinden biri olan Bright Osayi-Samuel'e İngiltere Premier Lig ve Championship'ten tekliflerin olduğu öne sürüldü.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL'E İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Vole'de Basın Tribünü programında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, "Bright Osayi-Samuel'e Championship'ten ve Premier Lig'den teklifler var." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE FİYAT SORAN KULÜPLER VAR"

Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye fiyat soran kulüplerin olduğunu belirten Sabuncuoğlu, "Sürekli oyuncunun menajeriyle irtibatta olan kulüpler var." şeklinde konuştu.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2021'in ara transfer döneminde 508 bin euro bedelle Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Bright Osayi Samuel, bu sezon 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.