İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,836
  • EURO
    16,4175
  • ALTIN
    950.938
  • BIST100
    2042.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye Bright Osayi-Samuel piyangosu! Dev teklif
Spor

Fenerbahçe'ye Bright Osayi-Samuel piyangosu! Dev teklif

Bright Osayi-Samuel bu sezon yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe ile 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunan Bright Osayi-Samuel'e İngiltere Premier Lig ve Championship'ten tekliflerin olduğu iddia edildi.

10 Mart 2022 Perşembe 18:52 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 18:52
ABONE OL

Fenerbahçe'nin 2021'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde başarılı bir sezon geçiren ve vazgeçilmezlerinden biri olan Bright Osayi-Samuel'e İngiltere Premier Lig ve Championship'ten tekliflerin olduğu öne sürüldü.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL'E İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Vole'de Basın Tribünü programında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, "Bright Osayi-Samuel'e Championship'ten ve Premier Lig'den teklifler var." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE FİYAT SORAN KULÜPLER VAR"

Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye fiyat soran kulüplerin olduğunu belirten Sabuncuoğlu, "Sürekli oyuncunun menajeriyle irtibatta olan kulüpler var." şeklinde konuştu.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2021'in ara transfer döneminde 508 bin euro bedelle Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Bright Osayi Samuel, bu sezon 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.