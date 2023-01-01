Fenerbahçe'ye büyük rakip! MANU devreye girdi...

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet transferi için harekete geçmişti.

Kanarya'da gündeme gelen isimlerden biri de Al Nassr forması giyen Aboubakar oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Ronaldo'nun Al Nassr'a imzasının ardından Kamerunlu golcüyü renklerine bağlayacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.

MANCHESTER UNİTED DEVREDE

A Spor'un derlediği ve Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United, Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ı kiralamak istiyor.

Haberde ayrıca Kırmızı Şeytanlar'ın Memphis Depay ve Marcus Thuram'la da ilgilendiği belirtildi.

2016 ve 2020 yılında Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Vincent Aboubakar, 35 gol 9 asiste imza atmıştı.

Aboubakar, bu iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı.

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen golcü yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda da adından bir hayli söz ettirdi.

Kupayı 3 maçta 2 gol 1 asistle tamamlayan başarılı oyuncu, kalitesinin aynı kaldığını dünyaya duyurdu.

Aboubakar, 2021 yazında Al-Nassr'a imzayı attı.

Kamerunlu golcü, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo, Luiz Gustavo gibi isimlerle aynı takımda forma giyiyor.

Aboubakar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

30 yaşındaki forvet, Kamerun Milli Takımı ile 95 maçta 35 gol kaydetti.