Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde meşale ve çiçeklerle karşılandı.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden kafile, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inerken, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, otobüsten indiğinde çiçeklerle karşılandı. Bazı taraftarlar da meşaleler yakarak, takım lehine tezahüratta bulundu.

Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.