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Spor

Fenerbahçe'ye Ekaterinburg maçı öncesi sevindirici haber

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın oynanacak Ekaterinburg maçı öncesinde takımdaki bütün oyuncuların koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:58
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Euroleague Yarı Finali'nde yarın saat 16:00'da Rus ekibi Ekaterinburg ile karşı karşıya gelecek. Daha önce 4 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, son yapılan testlerde bütün oyuncuların testlerinin negatif çıktığını ve yarın oynanacak maç öncesi gerçekleştirilecek son antrenmana tam takım çıkacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Euroleague Women F4 kampına katılım sırasında yapılan tarama testlerinde, takımımızda hiçbir oyuncuda Covid bulgusuna rastlanmamıştır. Takımımız tam kadro halinde F4 kampına girmiş, bugünkü son idmanı tam kadro olarak yapacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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