Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

MEDİPOL Başakşehir yenilgisiyle ateş hattındaki sıcaklığı yeniden ensesinde hissetmeye başlayan F.Bahçe’de moraller bozuk. Büyük umutlarla takımın başına getirilen teknik direktör Ersun Yanal, takımı orta sıralara doğru taşımayı henüz başaramadı. Haftalar ilerlemesine rağmen Sarı-Laciverti takımı aldığı noktadan öteye taşımayı henüz başaramayan Yanal, taraftarın gözündeki kredisini de yavaş yavaş yitirmeye başladı.

NEREDE HÜCUM FUTBOLU

SÜPER Lig’deki 10 maçında 3 kez galibiyet sevinci yaşatabilen tecrübeli çalıştırıcı elinde daha iyi bir kadro bulunmasına rağmen Cocu&Koeman dönemini unutturacak farkı bir türlü yaratamadı. Hücum futbolu oynatma vaadiyle göreve getirilen Yanal’ın Başakşehir maçına Jailson, Tolgay, Eljif ve Zajc’tan oluşan defansif bir kurgusuyla çıkması, “Aykut Kocaman’dan ne farkı kaldı” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Güneş