Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olmadı
Fenerbahçe’de kan kaybı sürüyor… Sezon başından bu yana bir türlü istikrarı sağlayamayan Sarı-Lacivertliler’e Ersun Yanal da çare olamadı. Yanal, önderliğindeki takımın Ümraniyespor'a yenilip kupadan elenmesi ise taraftarı çileden çıkardı.
İLK YARIDA ÜÇ HOCA DEĞİŞTİ
F.BAHÇE’NİN önlenemez dü- şüşü devam ediyor… Haziran ayında yapılan seçimde Aziz Yıldırım’ı saf dışı bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç’un ‘hayalindeki F.Bahçe’nin yerinde yeller esiyor… Sarı-Lacivertliler, Koç’un başkan seçilmesinin ardından ilk yarıda üç hoca değiştirmesine rağmen, tarihinde ilk kez bir sezonun ilk periyodunu düşme hattında bitirdi.
YANAL DA ÇARE OLAMADI
BAŞKAN Ali Koç’un taraftarın büyük ısrarıyla Cocu ve Koeman’ın ardından takımın başına getirdiği Ersun Yanal da Fenerbahçe’ye çare olamadı. Sarı-Lacivertliler, Yanal yönetiminde, Spor Toto 1.Lig ekibi Ümraniyespor’a Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki iki maçta yenilerek kupaya veda etti. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve ayağa kalkacak hamleler yapamayan F.Bahçe, bu sezon 30 resmi maçın sadece 7’sini galibiyetle tamamladı.
TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI
BU karşılaşmaların sadece 6’sında takımın başında olan Ersun Yanal ise sadece Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Giresunspor maçında galibiyet yüzü görebildi. Yanal’ın Fenerbahçe’si, diğer maçlarda 3 kez berabere kalıp 2 defa da mağlup oldu. Takımın Şampiyonlar Ligi’ne gidememesi ve Sü- per Lig’de şampiyonluktan uzaklaşmasının ardından Türkiye Kupası’na da son 16 turunda veda etmesi, Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı.
(Güneş)
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