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Fenerbahçe'ye fırtına engeli

Maça hızlı başlayan Kanarya 17’de Rodrigues’le golü buldu. Trabzon 28’de Ekuban’la eşitliği sağladı. 31’de Avdijaj karşı karşıya kaçırdı. 45’te füzesi direkte patlayan Rodrigues, bir dakika sonra karşı karşıya atamadı. 48’de Muriç, 53’te Kruse 67’de Rodrigues, kalesinde devleşen Uğurcan’ı aşamadı. Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez 3. haftada puan kaybı yaşadı.

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FENERBAHÇE, Trabzonspor ile yenişemedi: 1-1.. 6’da Jailson’un uzaktan şutunda top üstten auta gitti. 7’de Tolga Ciğerci karşı karşıya pozisyonda vurdu, top Uğurcan’dan döndü. Rodrigues bomboş durumdaydı. 13’te Deniz vurdu, Uğurcan’da kaldı. 17’de Kruse son çizgiden çıkardı, atağı başlatan Rodrigues ağları havalandırdı: 1-0. 28’de Avdijaj’ın ortasında Ekuban kafayla topu filelere gönderdi: 1-1. 31’de Avdijaj karşı karşıya vurdu, kaleci Altay müthiş çıkardı.

RODRİGUES’İN FÜZESİ DİREĞE TAKILDI

43’te Kruse altı pasın köşesinden sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 45’te Rodrigues’in füzesinde top yan direkte patladı. 45+1’de Rodrigues kaleciyi geçti, topu dışarı yolladı. 48’de Muriç kafayı vurdu, Uğurcan nefis çeldi. 50’de Sosa aşırdı, Altay kurtardı. 53’te Kruse’nin müthiş kafa şutunda Uğurcan yine müthiş çıkardı. 67’de Rodrigues’in şutunda Uğurcan gole izin vermedi. 72’de Nwakaeme çaprazdan vurdu, Altay kornere çeldi. 83’te Yusuf Sarı’nın şutunda top yandan dışarı gitti.

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