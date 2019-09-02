Fenerbahçe'ye fırtına engeli Maça hızlı başlayan Kanarya 17’de Rodrigues’le golü buldu. Trabzon 28’de Ekuban’la eşitliği sağladı. 31’de Avdijaj karşı karşıya kaçırdı. 45’te füzesi direkte patlayan Rodrigues, bir dakika sonra karşı karşıya atamadı. 48’de Muriç, 53’te Kruse 67’de Rodrigues, kalesinde devleşen Uğurcan’ı aşamadı. Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez 3. haftada puan kaybı yaşadı.