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Spor

Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek: Hassane Kamara

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe listesine Hassane Kamara'yı aldı.

TM Dijital Haber Merkezi31.12.2019  11:12 - Güncelleme: 31.12.2019  11:12
Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez, Kolarov, Ghoulam gibi tecrübeli futbolcularla ilgilenen Fenerbahçe’nin gündemine bu sefer de Hassane Kamara girdi.

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Lig 1’de Reims forması giyen ve oynadığı futbolla Lyon, Marsilya gibi devlerin takibine takılan Kamara’yı Damien Comolli’nin de listesine aldığı öğrenilirken, 25 yaşındaki futbolcunun maliyetinin çok yüksek olmaması Fenerbahçe yönetimini bu transferde istekli kıldığı belirtildi. Bu sezon çıktığı 15 maçta 1 asist yapan Fransız futbolcunun 3,5 milyon Euro’luk bonservis bedeli bulunurken, Kamara’nın diğer sol beklere göre maliyetinin daha düşük olması sarı lacivertli kulübü harekete geçirdi.

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