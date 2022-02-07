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Spor

Fenerbahçe'ye Fransız rakip

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın AS Cannes Dragons'a konuk olacak.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:24
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci hafta maçında yarın Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'a konuk olacak.

Palais des Victoires'deki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ukraynalı Mykhaylo Medvid ile Portekizli Vitor Alexandre Goncalves hakem ikilisi yönetecek.

Grubundaki 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 3. sırada bulunuyor. E Grubu'nda yaptığı 4 maçtan da mağlup ayrılan AS Cannes Dragons ise son sırada yer alıyor.

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