Fenerbahçe'ye Brezilyalı oyuncusu Fred'den iyi haber geldi.

Sarı lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 6 haftada geri dönmesi bekleniyor. Kan dolaşımını hızlandıracak özel bir tedavi programı uygulanan Fred'in son MR sonucu beklenenden daha iyi çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; çarşamba günü düz koşulara başlayacak olan Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

25 ŞUBAT'TA SAHADA OLACAK

Her şey beklentilere ve şuanki iyileşme hızında giderse Fred, 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak.

FRED İLE 21 MAÇTA 20 GALİBİYET

Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet 1 beraberlik alan Fred, bu maçlarda 6 asist yapmıştı.