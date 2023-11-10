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Spor

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Takımla çalışmaya başladı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fred takımla birlikte çalışmalara başladı.

10 Kasım 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Takımla çalışmaya başladı
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Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Fred, saha çalışmalarına başladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Adana Demirspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Fred, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 Kasım Pazar günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

Fenerbahçe'nin cuma günü yapılan antrenmandan paylaştığı Fred fotoğrafı:

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