Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Takımla çalışmaya başladı

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Fred, saha çalışmalarına başladı.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Adana Demirspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Fred, 5 asist yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 Kasım Pazar günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
Fenerbahçe'nin cuma günü yapılan antrenmandan paylaştığı Fred fotoğrafı: