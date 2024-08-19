İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2024 Pazartesi / 14 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7653
  • EURO
    37,4403
  • ALTIN
    2718.42
  • BIST100
    10054.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'ye Fred'den iyi haber!

Süper Lig'de Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye, yıldız futbolcusu Fred'den iyi haber geldi.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 20:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Fred'den iyi haber!
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlatan Fred, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 20 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.