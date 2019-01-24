Fenerbahçe'ye Frey şoku! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de, Michael Frey sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor ile oynanan maçın 29. dakikasında kenara gelmek zorunda kaldı.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlık nedeniyle erken bir değişiklik yaşandı.
Fenerbahöe'de abacağında çekme hisseden Michael Frey oyuna daha fazla devam edemedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 29. dakikada erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.
Sarı-lacivertli ekipte bu dakikada Frey yerine oyuna Nabil Dirar dahil oldu.
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