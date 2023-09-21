Fenerbahçe'ye gelmediği için bin pişman

Fenerbahçenin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bir yıldız oyuncudan önemli bir haber geldi.

Kanarya, transfer döneminin son günlerinde Arabistan takımlarından Al-Ittihad forması giyen Jota'yı kadrosuna katmak istemişti. Kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncudan ret cevabı aldı. Jota, Avrupa kupalarında oynayamayacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti.

ÜZEN HABER GELDİ

Arabistan'dan Portekizli yıldızı üzen haber geldi. Jota, Ocak ayına kadar futbol oynayamayacak. Al-Ittihad, yabancı sınırı nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Portekizli oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmediği için pişman olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad'da sadece 5 karşılaşmaya çıkan Jota; 1 gollük performans sergiledi. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.