Jesus'un raporuyla harekete geçildi! Fenerbahçe'ye genç yetenek

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.

Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, genç yetenekleri takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Jorge Jesus, yıldız adayı futbolcuları araştırmaları için scout ekibini görevlendirdi.

Jesus'un görevlendirdiği ekip, bu akşamki İran-Uruguay maçını takip edecek.

Fenerbahçe scout ekibinin gözü ise Uruguaylı Manuel Ugarte'de olacak.

Sporting Lizbon'da forma giyen 21 yaşındaki ön liberoyu izleyecek olan scoutlar, maçın ardından Jesus'a kapsamlı bir rapor sunacak.

Sporting'le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ugarte'nin piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.