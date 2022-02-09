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Spor

Fenerbahçe'ye gol atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek'i, teknik direktörü Hikmet Karaman teselli etti.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:00
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor'a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.

Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ı Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan'ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı. Karaman, takım oyuncularını da tek tek tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.

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