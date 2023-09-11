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Spor

Fenerbahçe'ye Gomes önerisi!

Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Everton forması giyen Andre Gomes, menajerler tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 22:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Gomes önerisi!
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Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme gelen son isim Everton forması giyen Andre Gomes oldu.

A Spor'un haberine göre, Everton forması giyen Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.

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