Fenerbahçe'ye Harun ve Frey'den güzel haber Spor Toto Süper Lig'de 8 Şubat Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı. Sakatlıkları geçen Harun Tekin ve Michael Frey, idmanda takımla çalıştı.