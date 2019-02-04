Fenerbahçe'ye Harun ve Frey'den güzel haber
Spor Toto Süper Lig'de 8 Şubat Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı. Sakatlıkları geçen Harun Tekin ve Michael Frey, idmanda takımla çalıştı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 19.00'da; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda 4 gruba ayrılan futbolcular, hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
HARUN VE FREY DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Harun Tekin ve Michael Frey, idmanda takımla birlikte çalıştı.
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