‘Fenerbahçe’ye hepimiz hazırız’

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında iddialı konuştu. Aslan’ın hocası, “Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız” diye konuştu.

TRİBÜNDE OTURMAK BENİ ÜZÜYOR

Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, “Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor” dedi. Malatya’daki rotasyonun ilerleyen maçlarda da süreceğini kaydeden Fatih Terim şunları söyledi:

YERİ GELDİĞİNDE 1-0 KORUNMALI

“Oyuncular haftada üç maç oynamaya alışacaklar. G.Saray’da oynayan futbolcunun bahanesi olmaz. Rotasyon sürecek. Rahatlamak için 2 fark yapmak gerek ama yeri geldiğinde hele büyük takımda oynuyorsanız 1-0’ı korumalısınız. Yardımcılarımın şampiyonluklara büyük katkısı var. Bir sıkıntı olmuşsa (Levent Şahin’le ilgili) bu benim sorumluluğumdadır.”