Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği savunma oyuncusu Mario Hermoso transferinde sona yaklaştı. İtalyan basınından gelen haberlere göre Fenerbahçe'ye gitmek isteyen 29 yaşındaki İspanyol stopere Roma kulübü ayrılık izni verdi. Bu sezon Roma'da görev yapan üç hoca; De Rossi, Juric ve Ranieri'nin gözüne girmeyi başaramayan Hermoso, Kanarya'nın kendisine gösterdiği ilgiden memnun oldu ve bu teklifi kariyerini yeniden canlandırma fırsatı olarak değerlendirdi.

JOSE MOURİNHO ÇOK İSTEDİ

İtalya medyası, Hermoso transferinin prensipte bittiğini ve artık resmiyete kaldığını bildiriyor. Son olarak kulübe yakın kaynaklardan asromaliveit adlı site şunları yazdı: "Oyuncu havuzunda devrim yapmak isteyen Roma pek çok isimle yolları ayıracak. Yeniden yapılanma için kulüpten çıkış yapması gereken oyuncular var. Daha önce Roma'da görev yapan efsanevi Mourinho, sezon başında Serie A'yı seçen Hermoso'yu kadrosunda görmeyi çok istiyor

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Türk kulübünün hocasınının ilgisinden memnun olan Hermoso'nun da olumlu bakış açısı transferin önünü açıyor. Ancak talepler karşılaştırıldığında bir pürüz var. F.Bahçe, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Roma cephesi ise İspanyol savunmacının kalıcı olarak ayrılması düşüncesinde. Bu konuyla ilgili henüz nihai bir çözüm bulunamamış olsa da taraflar arasındaki temaslar pozitif havada. Anlaşmanın dumanı çoktan yakıldı gözüküyor."