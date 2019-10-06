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Fenerbahçe'ye ilaç olacak ara! 3 sakat dönüyor...

Fenerbahçe'de milli ara sırasında sakat oyunculardan Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses takımlara çalışmalara başlayacak.

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Antalyaspor yenilgisi ile sarsılan Fenerbahçeli futbolcular, 3 günlük ara ile teselli bulacak.
 
Milli takım arasındaki bu izin önümüzdeki salı günü sona erecek. Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
 
Ersun Yanal, bu arada forma şansı bulamayan ve sakatlıktan çıkacak oyuncularının performansını yükseltmeye çalışacak. Uzun bir sakatlık döneminin ardından Galatasaray maçının son dakikalarında formasına kavuşan Hasan Ali Kaldırım, tabanlık sorunu nedeniyle problem yaşamıştı.
 
ÜÇ SAKAT BİRDEN DÖNÜYOR!
 
Çareyi ABD'de bulan Hasan Ali'nin, bu hafta içinde İstanbul'a döneceği ve özel program dahilinde çalışarak milli aradan sonra formasına kavuşacağı öğrenildi.
 
Diğer sakatlar Victor Moses ve Gary Rodrigues'in de bu arada tam olarak düzelerek, takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
 
Yaklaşık iki haftalık süreçte Hasan Ali, Rodrigues ve Moses'in tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

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