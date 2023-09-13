Fenerbahçe'ye İngiltere'den iyi haber; Dendoncker

Transfer çalışmaları doğrultusunda 6 numara arayışını sürdüren Fenerbahçe'ye İngiltere'den müjdeli haber geldi.



KABUL ETMEYE HAZIRLANIYORLAR

İngiliz basınından Football Insider'in haberine göre; Aston Villa, Fenerbahçe'nin Belçikalı orta saha Leander Dendoncker için yaptığı teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

KİRALIK DA OLABİLİR

Haberde; Aston Villa'nın kiralık, opsiyonlu kiralık veya bonservis dahil her türlü teklif üzerinde anlaşmaya açık olarak masaya oturduğu belirtildi.

28 yaşındaki Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Dendoncker, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giydi.