Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın sahalardan en az 15 gün uzak kalacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Moses da sakatlanmış ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.