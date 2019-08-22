Fenerbahçe'ye Isla'dan kötü haber
Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın sahalardan en az 15 gün uzak kalacağı belirtildi.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Moses da sakatlanmış ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
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