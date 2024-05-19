Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından RAMS Park'a geldi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Rams Park çimlerinde galibiyeti kutladı. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.

Kısa bir sürenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi. Gerginlik de sona erdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile gerginlik yaşadı.

"İŞİMİZ BİTTİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan gerginliğin ardından futbolcuları ve yönetici arkadaşlarını topladı ve soyunma odası koridoruna girdi. Ali Koç daha sonra "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz." diyerek stattan ayrıldı.

"DAYAK YİYECEKSİN!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" ifadesini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncu ve yöneticilerin, saha içinde bayrak açarak kutlama yaptığı anlar ve sonrasında yaşanan gerginlik!pic.twitter.com/p1KOv06TP9 — Star Spor (@Star_Spor) May 19, 2024

ALİ KOÇ'TAN BAKİ'YE 'SUS ARTIK'

Ali Koç, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin boğazına yapıştı: "Sus lan! Sana sus dedim mi susacaksın!" Selahattin Baki, "Beni mi buldun başkanım?" şeklinde karşılık verdi.