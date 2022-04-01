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Spor

Fenerbahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağı maç için Kayseri'ye geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, havalimanında takımı coşkuyla karşıladı.

DHA1 Nisan 2022 Cuma 19:49 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 19:49
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan özel uçak Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Futbolculara çiçek veren taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirip formalarını imzalattı. Kaleci Altay Bayındır ve genç futbolcu Arda Güler'e tezahüratta bulunan taraftarlardan biri 'Mesut Özil'i geri istiyoruz' yazılı pankart gösterdi. Otobüse binen Fenerbahçe kafilesi, konaklayacakları otele gitti.

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