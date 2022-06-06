Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae piyangosu! 23 milyon avro...

Fenerbahçe'nin transfer piyasasındaki gözde oyuncularının başından Kim Min-jae geliyor. Güney Koreli savunmacının adı birçok takımla anılıyordu. Ancak ilk ciddi adım Napoli'den gelecek. Barcelona, İtalyan ekibinin yıldızı Kalidou Koulibaly için 35 milyon avronun yanı sıra Miralem Pjanic'i teklif etti. Koulibaly'nin ayrılmak istemesi nedeniyle Napoli'nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Mavi-Beyazlılar, Senegalli stoperin yerini doldurmak için de Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-Lacivertliler, Kim için serbest kalma bedeli olan 23 milyon avronun altındaki hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini menajerine iletmişti.

3'E ALDI 23'E SATACAK!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, bu bedeli ödemeye hazır! Bu durumda, oyuncuyu en az 1 sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe'nin yapabileceği bir şey kalmayacak. Tüm gözler, Kim Min-jae'nin vereceği karara çevrilecek. Eğer 25 yaşındaki stoper Napoli ile anlaşırsa, Sarı-Lacivertliler, 3 milyon avroya kadrosuna kattığı Kim'i sadece 1 sezon sonra tam 20 milyon avro kârla göndermiş olacak. Bu arada İtalyan basınında yer alan iddialarda, Napoli'nin Attila Szalai ile ilgilendiği de öne sürüldü.