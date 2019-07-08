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Fenerbahçe'ye Kjaer müjdesi!

Sevilla, Simon Kjaer’i ayrılığa sürükledi, F.Bahçe’nin iştahı kabardı. Aslında planlarda hiç yer almayan Danimarkalı stoper, geri dönebilir.

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TRANSFERDE hızını alamayan Sarı-Lacivertliler, eski gözdesini de bitirebilir. Sevilla’da son olarak 25 milyon euroya alınan Fransız stoper Kounde’den sonra Kjaer iyice gözden düştü. Amacı İspanya’da devam etmek olan Danimarkalı stoper, ayrılığa zorlanıyor. Sevilla’daki stoper sayısı 7’ye ulaştı! 2021 yılına kadar Endülüs temsilcisi Sevilla ile mukavelesi olan Kjaer, Fenerbahçe tercihini ciddi ciddi düşünmek zorunda… Kjaer hakkında İspanya’da çıkan haberlerde, oyuncunun Sevilla düzeyinde bir kulüpte yer almasının zor olduğu, İspanya’da sıradan bir takımda da mücadele etme arzusunun olmadığı belirtiliyor.
 
BAŞKA TALİBİ BULUNMUYOR
 
Simon Kjaer, bu sezon şampiyonluğu kafasına koyan Fenerbahçe’nin planlarına dahil olabilir. Taraftarla ve camiayla bağı çok kuvvetli olan Kjaer, sık sık da İstanbul’a geliyor. Fenerbahçe’nin, eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişim yapacağı belirtildi. Temaslar yakında başlayacak.
 
Akşam

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