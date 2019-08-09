Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!
Fenerbahçe'nin transferdeki 1 numaralı ismi olan Kolarov için İtalya'dan kötü haber geldi.
Aleksandar Kolarov'un Bilbao ile oynanan hazırlık maçındaki performansı Fenerbahçe için kötü oldu!
Il Romanista gazetesinin Roma muhabiri Dario Moio, "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi oynadı. Güzel bir golle de bunu süsledi. Bu saatten sonra artık 'Kolarov, kesin Roma'da kalıyor' diyebilirim" dedi.
İkinci yarıda oyuna giren Kolarov, frikikten muhteşem bir gol atmıştı. Fenerbahçe her şeye karşın girişimleri sürdürüyor.
(Fotomaç)
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