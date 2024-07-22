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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Allan Saint-Maximin antrenmana katılamadı

Fenerbahçe'de yeni transfer Allan Saint-Maximin, Lugano maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanda darbeye bağlı ağrısı olması nedeniyle yer almadı. İşte detaylar...

22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Allan Saint-Maximin antrenmana katılamadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

MAXIMIN ANTRENMANDA YOK

Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı. Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydın da takımdan ayrı çalıştı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek.

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