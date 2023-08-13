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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dominik Livakovic transferi çıkmaza girdi

Transfer çalışmalarına başarılı teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de gündem kaleci transferi. Sarı-Lacivertli ekip, kalesini de güvence altına almak isterken en büyük hedefi olan Livakovic'ten gelen haber transferin çıkmaza gireceğini gösteriyor. İşte detaylar...

Fanatik13 Ağustos 2023 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Dominik Livakovic transferi çıkmaza girdi
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Fenerbahçe, Fred'den sonra Cengiz Ünder'i de KAP'a bildirdi. Sarı lacivertli ekip, kalesini de güvence altına almak isterken en büyük hedefi olarak Livakovic'i beklerken Hırvat kaleciden gelen haber transferin çıkmaza gireceğini gösteriyor.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPMIŞTI

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için uzun süredir yoğun çaba harcamasına rağmen henüz hedefine ulaşamamıştı. Sarı lacivertliler, 10 milyon euronun altında bir bonservis ödeyerek kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek Livakovic'i almak için Dinamo Zagreb'e teklifte bulundu.

Ancak Dinamo Zagreb'in 10 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi konusunda uzlaşmaz bir tutum sergilemesi transferin önünü tıkamıştı.

HIRVATLAR AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin uzun süredir yaptığı girişimler devam ederken Relevo'da yer alan habere göre İspanyol ekibi Almeria, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'le 8+1 milyon euro'ya anlaştı.

HENÜZ CEVAP GELMEDİ

Kulüplerin anlaşmasına rağmen Hırvat file bekçisi henüze Almeria'nın teklifine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.

LİVAKOVİC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

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