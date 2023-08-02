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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dominik Livakovic'e İspanya'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic için beklenmedik bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki genç kaleci Livakovic için İspanya ekibi resmen harekete geçti. İşte detaylar...

2 Ağustos 2023 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Dominik Livakovic'e İspanya'dan talip çıktı
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, öncelikli hedeflerden birisi de kaleye yeni bir oyuncu transfer etmek.

Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında Dominik Livakovic bulunuyordu. Hırvat kalecide Sarı-Lacivertlileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Tuttomercato'nun haberine göre Sevilla, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 10 milyon Euro teklif etti.

La Liga temsilcisinin, Bono'nun ayrılık olasılığına karşın Hırvat kaleci için resmen harekete geçtiği bildirildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Dominik Livakovic 2023-24 sezonunda Dinamo Zagreb ile 3 maça çıktı. 2 gole engel olamayan 28 yaşındaki kaleci, 2 maçta da kalesini gole kapadı.

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