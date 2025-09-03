İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Jilson Bango sakatlandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Angola Milli Takımı formasıyla sakatlık yaşayan Jilson Bango'nun ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

3 Eylül 2025 Çarşamba 14:02
Fenerbahçe'ye kötü haber! Jilson Bango sakatlandı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Angolalı oyuncu Jilson Bango'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası'nda sol dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Jilson Bango, Milli Takım sürecinin ardından ülkemize getirilmiş ve kontrolleri sağlık ekibimizin gözetiminde devam ettirilmiştir. Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı kontrollerinin ardından sporcumuzda ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Jilson Bango'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

