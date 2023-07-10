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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Lloris olumsuz cevap verdi

Gelecek sezon takımın kalesini yabancı bir eldivene emanet etmek isteyen Fenerbahçe'ye Hugo Lloris'ten olumsuz cevap geldi.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Lloris olumsuz cevap verdi
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Gelecek sezon çalışmalarına başlayan ve yabancı kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Tottenham'dan ayrılan tecrübeli Fransız kaleci Hugo Lloris, Fenerbahçe'nin teklfini kabul etmedi.

4 İSİMDEN BİRİYDİ

Yabancı kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dominic Livakovic, David De Gea ve Kevin Trapp'ın yanı sıra Tottenham'ın Fransız yıldızı Hugo Lloris'e de teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Ancak gelen haberlere göre; 36'lık eldiven, teklifi kabul etmedi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Tottenham formasıyla 31 resmi maça çıkan Hugo Lloris bu karşılaşmalarda 45 gol yerken 9 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

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