Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir. Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır."