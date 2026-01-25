İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi Edson Alvarez'in kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Alvarez'in artan ağrıları nedeniyle sağlık ekibinin kararıyla riske edilmediğini duyurdu.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı
ABONE OL

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir. Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.