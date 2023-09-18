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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Cengiz Ünder için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a karşı oynanan maçta sakatlanan Cengiz Ünder için sakatlık açıklaması geldi. Milli yıldızın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte detaylar...

18 Eylül 2023 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Cengiz Ünder için sakatlık açıklaması
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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder için açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER'İN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR:

* Nordsjaelland

* Alanyaspor

* Başakşehir

* Çaykur Rizespor

* Spartak Trnava

* Kasımpaşa

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