Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder için açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.
Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
CENGİZ ÜNDER'İN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR:
* Nordsjaelland
* Alanyaspor
* Başakşehir
* Çaykur Rizespor
* Spartak Trnava
* Kasımpaşa