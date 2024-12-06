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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Cristian Medina'ya dev talip

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer dönemi ve önümüzdeki devre arasında kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli oyuncu için İtalyan devi Inter'in nabız yokladığı iddia edildi.

6 Aralık 2024 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Cristian Medina'ya dev talip
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer dönemi ve önümüzdeki devre arasında kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYORLAR

Soyxeneize'nin haberine göre; İtalya ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olan Inter, Cristian Medina'nın transferiyle ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Siyah-mavililer, orta sahasını genç ve potansiyelli bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor ve Arjantinli oyuncu, aradıkları profile mükemmel bir şekilde uyuyor.

SIÇRAMA YAPABİLİR

Medina'nın Inter'e transferi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yapabileceği aktarılırken, İtalyan futbolunun rekabetçi seviyesiyle ve genç yeteneklerin kendilerini kanıtlamaları için harika bir platfor olduğu öne sürüldü.

Ayrıca köklü bir tarihe ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olan Inter, genç yıldız için büyük bir teşvik olabilir.

GEÇTİĞİMİZ SEZONİK PERFORMANSI

2023/24 sezonunda Boca Juniors ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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