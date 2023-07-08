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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Pasalic kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer listesinde bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Pasalic için son kez nabız yoklandı ancak sarı-lacivertli ekip istediği cevabı alamadı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! Pasalic kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor
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Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Pasalic için bir kez daha nabız yokladı.

Sarı-lacivertliler, Atalantalı Hırvat futbolcu için yeniden temasa geçti ancak istediği cevabı alamadı.

İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre; Atalanta'nın 2018 yazında Chelsea'den önce kiralayıp sonra bonservisini aldığı Pasalic, Fenerbahçe'nin teklifine teşekkür edip, kariyerine İtalya'da veya Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek istediğini iletti.

Ocak ayında da Hırvat merkez orta saha için nabız yoklayan Fenerbahçe, bu cevap üzerine Pasalic defterini kapattı.

CHELSEA VE MILAN'DA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Chelsea, Milan, Spartak Moskova gibi kulüpler olan Pasalic, 362 resmi maçta 76 gol atıp 34 asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Hırvatistan milli takımıyla da 54 maçta 8 gol kaydetti.

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