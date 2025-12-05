İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! UEFA'dan Jhon Duran'a ceza

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. UEFA, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Kolombiyalı yıldız golcüye verdiği ceza belli oldu. İşte detaylar...

5 Aralık 2025 Cuma 16:34
Fenerbahçe'ye kötü haber! UEFA'dan Jhon Duran'a ceza
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.

Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 maçta forma giydi ve 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 517 dakika süre alan 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.

