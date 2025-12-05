UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.

Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 maçta forma giydi ve 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 517 dakika süre alan 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.