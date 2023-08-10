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Spor

Fenerbahçe'ye Krunic'ten kötü haber!

Fenerbahçe'ye Rade Krunic'ten kötü haber geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bosnalı futbolcunun Milan'la sözleşme uzatmaya yakın olduğu belirtildi.

10 Ağustos 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Krunic'ten kötü haber!
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Fenerbahçe'nin transferi için Milan'la temaslarda bulunduğu Rade Krunic transferinden sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.

MILAN SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Krunic'in Fenerbahçe'nin teklifine rağmen Milan'da kalmasının beklendiği belirtildi.

Krunic'in ilk etapta Fenerbahçe'ye katılmasının yüksek bir ihtimal olduğu ancak şu anda Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu ifade edildi.

Milan'ın, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği vurgulandı. İtalyan ekibinin, yeni sözleşmede Krunic'in 1.5 milyon euro olan maaşını da 2.5 milyon euro'ya çıkaracağı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a son olarak 8 milyon euro teklif etmişti. Sarı-lacivertli takım, deneyimli orta saha oyuncusuna ise yıllık 3 milyon euro maaş önermişti.

MILAN PERFORMANSI

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rade Krunic'in İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Milan'da 125 maçta sahaya çıkan Krunic, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

RADE KRUNIC KİMDİR?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Bosna-Hersek'in Foca kentinde dünyaya geldi. Futbola şehrinin takımı Sutjeska Foca'da başladı. 2013 Ocak'ta Donji Srem'e transfer oldu ve 1.5 yıl sonra Hellas Verona'ya imza attı. Sırasıyla Donji Srem, Borac Cacak ve Empoli'de forma giydi. 2019 yazında Empoli'den Milan'a 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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