Fenerbahçe'ye Lindelöf müjdesi!

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Victor Lindelöf, bu yaz Manchester United'a veda edebilir.

MANU YOLLARINI AYIRACAK

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Manchester United, bu yaz yapılacak transferlere kaynak yaratmak için bazı futbolcularla yollarını ayıracak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Manchester United'da gözden çıkartılan oyuncular arasında Lindelöf'ün de yer aldığı belirtildi. İngiliz ekibi, Lindelöf için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşındaki İsveçli stoper Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Manchester United'a 2017 yılında Benfica'dan 35 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.