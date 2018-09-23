Fenerbahçe'ye Martin Skrtel'den kötü haber

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım antrenmanda yer almadı.

SKRTEL VE HASAN ALİ'NİN OYNAMASI ZOR

Derbi öncesi yapılan son idmana sakatlıkları nedeniyle Martin Skrtel çıkmadı. Tecrübeli oyuncunun kritik derbide görev alamayacağı belirtildi. Hasan Ali idmanın bir bölümünde yer alsa da derbide oynamasının oldukça zor olduğu ifade öğrenildi.

ALİ KOÇ ANTRENMANI YERİNDE İZLEDİ

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin derbi maç için yaptığı son antrenmanı kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler Semih Özsoy ve Selahattin Baki de izledi.

Sarı-lacivertli oyuncular, idmandan sonra tesislerde kampa girdi.